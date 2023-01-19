США достигли лимита долга более чем в $31 триллион, Минфин принимает немедленные меры

Соединенные Штаты в четверг, 19 января, достигли лимита долга в 31,4 триллиона долларов, это побудило Министерство финансов приступить к применению серии бухгалтерских шагов для того, чтобы страна не нарушила лимит заимствований.

Об этом сообщает The New York Times.

В письме к Конгрессу министр финансов Джанет Еллен заявила, что правительство начнет использовать так называемые чрезвычайные меры, чтобы предотвратить превышение государством установленного законом лимита долга, и попросила законодателей повысить или приостановить ограничения, чтобы правительство могло продолжать выполнять свои финансовые обязательства.

"Период времени, в течение которого могут продолжаться чрезвычайные меры, зависит от значительной неопределенности, включая проблемы прогнозирования платежей и поступлений правительства США в течение месяцев в будущем. Я с уважением призываю Конгресс немедленно действовать, чтобы защитить полное доверие и доверие Соединенных Штатов", – отметила Еллен.

Издание объясняет, что достижение предела долга в 31,4 триллиона долларов явилось результатом десятилетий снижения налогов и увеличения государственных расходов как республиканцами, так и демократами.

Однако в момент обострения благосклонности и разделенного правительства это также является предупреждением об устоявшихся битвах, которые собираются доминировать в Вашингтоне, и это может закончиться экономическим шоком.

Недавно наделенные полномочиями республиканцы в Палате представителей пообещали, что они больше не будут повышать предел заимствований, если президент Джо Байден не согласится на резкое сокращение федеральных расходов.

Байден заявил, что не будет обсуждать условия увеличения лимита долга, утверждая, что законодатели должны отменить ограничения без каких-либо условий для покрытия расходов, разрешенных предыдущими Конгрессами.

Представители казначейства подсчитали, что меры, которые они начали применять в четверг, позволят правительству продолжать выплачивать федеральным работникам, поставщикам медицинской помощи, инвесторам и другим получателям федеральных денег, по крайней мере, до начала июня.

Однако экономисты предупреждают, что стране грозит финансовый кризис и другие немедленные экономические проблемы, если законодатели не повысят лимит до того, как Министерство финансов исчерпает возможность оттягивать это время.

Граница долга, которая также называется лимитом долга, является ограничением общей суммы денег, которую федеральное правительство имеет право ссужать через ценные бумаги казначейства США, такие как векселя и сберегательные облигации, для выполнения своих финансовых обязательств.

Поскольку Соединенные Штаты имеют дефицит бюджета, они должны ссужать огромные суммы денег, чтобы оплатить свои счета.

Как только правительство исчерпает свои чрезвычайные меры и закончится наличные деньги, оно не сможет выпустить новые бумаги и оплатить свои счета. Правительство может объявить дефолт по своему долгу, если оно не сможет осуществить необходимые выплаты своим владельцам облигаций. Такой сценарий был бы экономически разрушительным и мог бы погрузить мир в финансовый кризис, отмечают в NYT.

Экономическая правда