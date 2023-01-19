БЭБ передало Силам обороны арестованную технику на 112 миллионов

Бюро экономической безопасности передало ВСУ арестованную компьютерную технику и средства связи на 112 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Технику изъяли у группы лиц, при содействии Закарпатской таможни завезли товары на территорию Украины с нарушением таможенных правил.

"Не задекларировав товар, перевозчик уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и пошлины, что привело к фактическому непоступлению средств в Государственный бюджет Украины в особо крупных размерах", - отметили в Бюро.

Технику передали подразделениям Сил территориальной обороны ВСУ. Смартфоны, планшеты и ноутбуки известного мирового бренда будут использоваться в проекте "Глаза Ястреба" и помогут военным в выполнении поставленных боевых задач.

В БЭБ добавили, что лицу, совершившему перемещение товаров на таможенную территорию Украины, сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Также устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Экономическая правда