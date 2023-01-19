Мировые размещения облигаций достигли почти $600 миллиардов с начала года – Bloomberg

Лучшее начало года для доходности облигаций способствует беспрецедентной продаже долговых обязательств правительствами и компаниями по всему миру.

Об этом пишет Bloomberg.

"От европейских банков до азиатских корпораций и суверенных фондов развивающихся стран, практически в каждом уголке рынка новых выпусков наблюдается бум, отчасти благодаря ралли, в результате которого глобальные облигации всех типов выросли на 4,1% в начале года, что является лучшим показателем за весь период наблюдений с 1999 года", - поясняет агентство.

Заемщики, стремящиеся привлечь новое финансирование после того, как им отказывали в течение большей части 2022 года, неожиданно столкнулись с инвесторами, которые имеют, казалось бы, безграничный аппетит к долгам на фоне признаков того, что инфляция замедляется, а центральные банки прекратят самую жесткую за последнее поколение монетарную политику, пишет Bloomberg.

Для многих активы с фиксированным доходом выглядят все более привлекательными после того, как прошлогоднее историческое падение привело к самому высокому уровню доходности с 2008 года, особенно учитывая перспективу замедления мировой экономики, что открывает потенциал для дальнейшего роста.

"По нашему мнению, рост цен на облигации имеет под собой основания, особенно когда речь идет о рынках инвестиционного класса", - сказал Омар Слим, сопредседатель отдела ценных бумаг с фиксированным доходом в странах Азии и бывшей Японии в PineBridge Investments.

"Корпоративные фундаментальные показатели остаются в целом прочными", - сказал он, добавив, что "резкий разворот, который мы наблюдаем в политике Китая, предоставит крайне необходимый толчок глобальному росту, смягчив некоторые риски для развивающихся рынков и обеспечив дальнейшую поддержку".

Чрезмерный спрос на размещение, уменьшение количества новых выпусков и самый большой приток высококачественных кредитов в США за последние 17 месяцев помогли сделать январские заимствования этого года самыми активными за всю историю.

Согласно данным, собранным Bloomberg, глобальный выпуск государственных и корпоративных облигаций инвестиционного и спекулятивного уровня в разных валютах до 18 января достиг 586 миллиардов долларов, что является наибольшим показателем за весь период.

"Это очень удачный момент", - сказал Джулио Баратта, руководитель департамента рынков долгового капитала инвестиционного уровня BNP Paribas SA в регионе EMEA.

"Инвесторы ожидают, что инфляция успокоится, и рассматривают это как хорошую точку входа на рынок, безусловно, на рынке ценных бумаг инвестиционного класса, и мы видим это в заказах и в том, как усиливается заключение сделок", - пояснил он.

Экономическая правда