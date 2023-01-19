Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу долги химзавода Фирташа

Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на продажу права требования по кредиту черкасского завода "Азот" Дмитрия Фирташа - одного из крупнейших химических предприятий Украины.

Об этом сообщается на сайте Фонда.

Отмечается, что в системе Prozorro.Продажи 30 января состоится аукцион по продаже активов "МР Банка" (бывший Сбербанк).

"В состав лота входят права требования по кредиту юрлица. Компания-заемщик зарегистрирована в Черкассах и является одним из крупнейших химических предприятий Украины", - говорится в сообщении.

На начало декабря 2022 года задолженность по выставленному на продажу кредиту достигла 1,9 млрд грн.

При этом в обеспечение выполнения обязательств по договору, передано в частности:

более 10 тыс. основных средств, а именно - производственное оборудование, трубопроводы, межцеховые коммуникации, кабельные разводки, компрессоры, кабельные коммуникации, холодильник регенерации и прочее;

комплексы зданий и сооружений цехов, общей площадью более 130 тыс. кв. м.;

почти 29 га земли с целевым назначением, в частности, "земли промышленности";

товарно-материальные ценности, а именно - остатки природного газа в количестве более 36 288 тыс. куб. м.

Объекты залога располагаются в Черкассах по ул. Героев Холодного Яра. При этом Фонд не дает названия предприятия, но речь идет о ЧАО "Азот" холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа.

Начальная цена реализации лота - 1,9 млрд грн.

Торги пройдут по английской модели аукциона. Средства, полученные от продажи активов, Фонд направит на расчеты с кредиторами "МР банка".

В Фонде объяснили, что на аукцион выставили права требования по кредитам, а не залоговое имущество.

Экономическая правда