"Укрнафта" завершила ремонт одной из скважин на востоке

"Укрнафта" завершила капитальный ремонт скважины с переходом на высший горизонт на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты компании производят комплекс исследований, чтобы установить параметры проведения опытной эксплуатации. Такая работа продлится несколько недель.

По предварительным данным плановый суточный дебит скважины может составлять около 32 тонн жидких углеводородов и 17 тыс. куб. м газа.

Кроме того, в 2023 году "Укрнафта" также планирует осуществить строительство новой скважины и провести подготовительные работы, чтобы начать бурение сразу шести скважин в 2024 году.

"Все мероприятия проводятся в пределах уже эксплуатируемых месторождений. Это позволит удержать и частично нарастить темпы добычи", – говорится в сообщении.

"Укрнафта" проводит стратегическую оценку запасов и планирует получить новые лицензионные площади.

Напоминаем:

ЧАО "Укрнафта" заключило договор с американской компанией Miller and Lents, Ltd. (штат Техас) по услугам по выполнению независимой оценки запасов нефти и газа. Стоимость услуг – 240 тысяч долларов.