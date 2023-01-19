В Херсоне из-за обстрелов частичное отключение электроэнергии

В Херсоне в связи с ударами армии РФ были отключены от электроснабжения более чем 15 000 абонентов.

Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его словам, сейчас продолжается работа по обследованию сетей и переключению потребителей.

Напомним:

Российские военные за минувшие сутки обстреляли колледж в Херсонской области, два детсада в Харьковской и Донецкой областях, а также нанесли ракетный удар по энергетическому объекту Донецкой области.

Экономическая правда