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Курс валют на 19 января: наличные доллар и евро подорожали на "черном рынке"

Четверг, 19 января 2023, 14:12 - Анастасия Жарикова
 
НБУ

В четверг, 19 января, наличная гривня несколько ослабла против доллара и евро на черном рынке, курсы валют в банках изменились разнонаправленно.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:45 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,34 – 40,48 грн, а в среду, 18 января, колебался на уровне 40,25 – 40,48 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 43,16 - 43,31 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 43,05 – 43,30 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,05 – 40,6 грн (курс на 18 января – 40,1 – 40,6 грн);

Евро – 42,6 – 43,25 грн (курс на 18 января – 42,5 – 43,25 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 39,6 – 40,1 грн;
  • Ощадбанк – 40,25 – 40,9 грн;
  • Укрэксимбанк – 40,05 – 40,55 грн;
  • Райффайзен – 40,0 – 40,55 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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