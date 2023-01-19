Правительство приняло решение касательно подписания соглашения о "Едином рынке" с ЕС

Кабинет Министров утвердил распоряжение, согласно которому предусматривается создание делегации для переговоров по согласованию соглашения между Украиной и ЕС о "Едином рынке" (2021-2027) и его подписании.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Программа ЕС "Единый рынок" является программой финансовой поддержки ЕС с бюджетом 4,2 млрд евро, рассчитанной на 7 лет – с 2021 по 2027 годы.

"Присоединение Украины к указанной Программе позволит усилить сотрудничество с ЕС, что особенно актуально с учетом евроинтеграционных процессов и обретения Украиной статуса кандидата в ЕС", – отметила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Программа должна способствовать упрощению доступа к рынкам, созданию благоприятной бизнес-среды, развитию и росту бизнеса, обеспечению конкурентоспособности и устойчивости компаний и целых секторов экономики.

Также она будет помогать развитию предпринимательской среды, включая схемы менторства.

Кроме этого, "Единым рынком" предполагается участие в Европейской сети Предприятий (EEN), Эразмус для молодых предпринимателей (EYE), совместных кластерных инициативах.

Финансирование будет направлено на:

укрепление конкурентоспособности и устойчивости малого и среднего бизнеса – 24% общего бюджета Программы, примерно 1 млрд евро;

создание и распространение высококачественной европейской статистики – 13% от общего бюджета – примерно 546 млн евро. Это позволит Украине участвовать в расширенном партнерстве, направленном на разработку новой европейской статистики с использованием многих источников данных, передовых методов анализа данных, смарт-систем и цифровых технологий.

Экономическая правда