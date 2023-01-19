Apple разрабатывает новый гаджет для "умного дома" и перезапускает колонку HomePod
Американская Apple работает над разработкой новых дисплеев и более быстрой приставки после перезапуска HomePod, чтобы бросить вызов Amazon и Google на рынке умных домов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Источники агентства рассказали, что толчок к интеллектуальным дисплеям начнется с планшетного продукта, который, по сути, является недорогим iPad, который может управлять термостатами и освещением, показывать видео и обслуживать чаты FaceTime, говорят люди, которые знают о планах.
Продукт можно будет закрепить на стенах или в другом месте с помощью магнитных креплений. Компания позиционирует планшет как домашний гаджет, чем обычный iPad.
Также в Apple обсуждали идею создания более крупных дисплеев для умного дома.
Между тем, автономные устройства "умного дома" – часто созданные как настольные или настенные приборы – становятся все более популярными.
В частности, Amazon продает линейку продуктов Echo Show с дисплеями, а Google предлагает свой Nest Hub, Alphabet готовит Pixel Tablet с дополнительной подставкой.
Apple также обсуждала создание домашней подставки для своих текущих iPad.
Ранее в среду Apple выпустила новый динамик HomePod. Устройство, которое стоит 299 долл., является обновленной версией оригинала, работающей на том же чипе, что и прошлогодний Apple Watch.
Он имеет обновленную медиа-панель в верхней части и новый датчик для определения температуры внутри дома пользователя. Монитор температуры впервые появился в HomePod mini в 2021 году, хотя к тому времени он еще не был функциональным.
Помимо будущих умных дисплеев и нового динамика Apple работает над модернизацией своего телевизионного бокса. По словам источников, в первой половине следующего года разрабатывается новая версия с более быстрым процессором и текущим дизайном.
Экономическая правда