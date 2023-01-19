ЕБРР ожидает рекордный убыток в 2022 году: причины

Европейский банк реконструкции и развития ожидает рекордных убытков в 2022 году, в первую очередь из-за потерь от своих портфельных активов в России и Беларуси.

Об этом заявила в среду президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо во время форума в Давосе, пишет Reuters.

До полномасштабной войны в Украине банк имел около 1 миллиарда долларов в своем портфеле, ориентированном на Россию и Беларусь, который сейчас "полностью обеспечен резервами", сказала Рено-Бассо, добавив, что по сравнению с этим, более широкие рыночные условия и проблемные кредиты имели ограниченное влияние на авуары ЕБРР.

"Мы ожидаем рекордные убытки после рекордной прибыли", - сказала она в интервью Reuters в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее банк сообщал о рекордных инвестициях в 2022 году в размере около 13,1 миллиарда евро.

ЕБРР также ожидает продолжения инвестиций, направленных на обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, сказала Рено Бассо.

Рено-Бассо подтвердила обязательство банка направить 3 миллиарда евро в Украину до конца этого года, в частности, на помощь в восстановлении инфраструктуры.

Она также ожидает, что расширение деятельности банка в странах Африки к югу от Сахары и Ирака, отложенное из-за войны в Украине, вернется на повестку дня в 2023 году.

Экономическая правда