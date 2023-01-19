Украина и ЕС запустили фонд солидарности для восстановления полетов после войны

Украина и Евросоюз договорились о запуске работы Аэронавигационного фонда солидарности, который поможет проводить подготовку персонала и инфраструктуры для послевоенного восстановления рейсов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры по итогам встречи вице-премьер-министра Александра Кубракова, председателя Госавиаслужбы Александра Бильчука, директора Украэроруха Андрея Ярмака с главой Европейской организации по безопасности аэронавигации Раулем Медина Кабальеро.

Отмечается, что еще в ноябре 2022 года 41 государство-член Евроконтроля объявило о создании добровольного Фонда солидарности для поддержки Украины на время приостановления выполнения полетов. В частности, этот Фонд позволит финансировать мероприятия по восстановлению услуг по аэронавигационному обслуживанию и обеспечит финансовую поддержку Украэроруха на период военного положения.

Как отметил Кубраков, Украине важно поддержать около четырех тысяч уникальных специалистов аэронавигационной сферы, а также сохранять в надлежащем состоянии аэронавигационную инфраструктуру страны, которая в течение последнего года получила существенные повреждения.

"Благодаря Фонду солидарности мы сможем провести надлежащую подготовку персонала и подготовить аэронавигационную инфраструктуру для послевоенного восстановления полетов. Это та стратегическая работа, которую мы делаем для нашего общего будущего", - пояснил Кубраков.

На встрече также были обсуждены шаги по восстановлению гражданского воздушного движения в Украине после окончания военных действий, восстановление аэронавигационной инфраструктуры и обеспечение соответствующего уровня безопасности полетов в воздушном пространстве нашей страны.