С 2007 года Украина продала почти 800 танков, преимущественно в Африку

На 2007 год Украина имела 3094 танка, из которых 783 машины продали в основном африканским странам, а часть была утилизирована.

Об этом говорится в статье ЭП со ссылкой на данные Договора об обычных вооруженных силах в Европе (CFE).

Танки из Украины продавали в такие африканские страны как Эфиопия, Судан и Нигерия. Речь идет преимущественно о советских танках Т-72, меньше - Т-55. Кроме того, в 2015-2018 годах Украина продавала машины в Таиланд: в контрактах были БМ-Оплот и Т-64БВ-1.

Как следствие, к 2017-му году общее количество танков сократилось до 1818.

Однако выкупить проданные ранее танки для усиления армии сейчас может быть нецелесообразным, ведь они уже эксплуатировались в Африке в течение 10-15 лет. "Придется проводить как минимум капитальный ремонт, и результат будет очень непредсказуемым", - считает военный эксперт Николай Саламаха.

Больше о том, какие западные танки может получить Украина, читайте в статье: Танковый кулак Залужного. Какие западные танки может получить Украина и как их обслуживать?