Нефть дешевеет: опасения относительно рецессии снова растут

Цены на нефть снизились почти на 1 доллар в четверг, продолжив потери предыдущего дня, поскольку неожиданный скачок запасов нефти в США давил на рынок вместе с опасениями рецессии.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 84 цента, или на 1%, до $84,14 за баррель по состоянию на 07:10 по Гринвичу, после предыдущего снижения до $83,76.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также снизились на 91 цент, или на 1,1%, до 78,57 доллара за баррель. Ранее он упал до минимума в 78,13 доллара.

Причины снижения цен

Отмечается, что опасения рецессии были усилены разочаровывающими данными о розничных продажах и объемах производства в США.

"Ухудшение экономических данных США омрачило перспективы спроса на нефть, поскольку опасения рецессии снова растут. Уход от риска привел к падению чувствительных к росту товаров", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг, добавив, что фиксация прибыли также могла сыграть свою роль.

Розничные продажи в США в декабре упали больше всего за год, в то время как промышленное производство зафиксировало самое большое падение почти за два года, поскольку более высокая стоимость заимствований негативно повлияла на спрос на товары.

"Это подняло призрак рецессии, и, как следствие, аппетит к риску пострадает", - отмечают аналитики ANZ Research в своей записке для клиентов.

К тому же, данные Американского института нефти показали, что запасы сырой нефти в США выросли примерно на 7,6 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 13 января, согласно рыночным источникам.

Большое увеличение запасов стало второй подряд неделей значительного роста запасов.

Однако запасы дистиллятов, которые включают дизельное топливо и топочный мазут, сократились примерно на 1,8 млн баррелей против ожидаемого аналитиками роста на 120 000 баррелей.

Экономическая правда