"Игорного короля Макао" приговорили к 18 годам тюрьмы - он должен правительству $800 миллионов

Суд Макао, единственного города в Китае, где легализован игорный бизнес, приговорил главу игорного бизнеса Suncity к 18 годам и обязал его выплатить более 800 млн долл в пользу правительства.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на публичного вещателя TDM.

Элвин Чау возглавлял компанию Suncity, которая занималась посредничеством в азартных играх, до декабря 2021 года. Его признали виновным по 162 пунктам обвинения, в частности - в организации и проведении нелегальных азартных игр. Также его признали виновным в мошенничестве и руководстве преступным синдикатом, который когда-то возглавлял VIP-индустрию игорного хаба.

Во время двухмесячного судебного процесса Чау отрицал все обвинения. После приговора он должен выплатить правительству Макао более 830,66 млн долл, а также от 20 млн до 100 млн долларов операторам казино MGM China, Wynn Macau, Sands China, Galaxy Entertainment и SJM Holdings.

Макао - единственный город в Китае, где гражданам разрешено играть в казино. Налоговые поступления от его казино составляют более 80% доходов местного правительства.

По словам руководителей отрасли, Suncity Чау был основным игроком в Макао до 2019 года. До вспышки коронавируса, на его долю приходилось около 25% общих доходов от игорного бизнеса. В том году казино Макао принесли 36 млрд долл дохода.

После ареста Чау индустрия развлечений в бывшей португальской колонии пришла в упадок, а все VIP-залы Suncity закрылись. Многие другие операторы закрылись, пострадав от отсутствия бизнеса из-за ограничений на поездки, связанные с COVID-19.





