США арестовали россиянина, через криптобиржу которого "отмыли" $700 миллиардов

В Майями арестовали россиянина-основателя криптовалютной биржи Bitzlato Анатолия Легкодимова, которого подозревают в выводе 700 млрд долл через криптовалюту.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство юстиции США.

Легкодимова, которого в США также называют "Гендальфом", обвинили в отмывании денег через криптовалютную биржу, которая, вероятно, маскировала доходы от нелегальных азартных игр и наркоторговли на сумму более 700 млн долларов.

Гендальф был арестован во вторник в Майами, сообщило Министерство юстиции. По данным ведомства, зарегистрированная в Гонконге биржа Bitzlato была "критически важным финансовым ресурсом" для российского даркнет-маркетплейса Hydra, крупнейшей и самой стабильной такой платформы, торгующей нелегальными товарами и услугами.

Согласно заявлению Минюста, Bitzlato обрабатывал незаконные средства, в том числе миллионы долларов, полученные от программ-вымогателей. 40-летний Легкодимов, проживающий в Шэньчжэне, Китай, и в России, написал во внутреннем чате, что пользователи Bitzlato "известны как мошенники", согласно данным США.

Минюст продолжает, что "покупатели Hydra финансировали незаконные покупки - нелегальных наркотиков, похищенной финансовой информации и хакерских услуг - с криптографических счетов, размещенных на Bitzlato, а продавцы этих незаконных товаров и услуг на Hydra отправляли нелегальные доходы на счета в Bitzlato".

Позволяя пользователям открывать счета с минимальной информацией, Bitzlato "стал безопасным убежищем для преступников", - заявил на конференции Бреон Пирс, прокурор США в Бруклине, который ведет это дело.

Реклама Bitzlato, размещенная на русскоязычных сайтах, свидетельствует о том, что пользователи могли открывать счета на бирже без паспорта или фотографии, используя только адрес электронной почты. Биржа также позволяла покупать криптовалюту за наличные, причем за довольно низкую комиссию.

По данным компании Chainalysis, которая специализируется на отслеживании криптовалютных транзакций, с 2019 года Bitzlato способствовала отмыванию криптовалютных денег на сумму около 1 миллиарда долларов.





