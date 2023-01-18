Шмыгаль призвал МАГАТЭ к санкциям против "Росатома"

Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к Международной организации по атомной энергетике с призывом о наложении санкций на российскую корпорацию "Росатом".

Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Шмыгаль обратился к Гросси с просьбой о наложении санкций на "Росатом" - одну из крупнейших российских госкорпораций, которая до сих пор избегает западных санкций. Поэтому Шмыгаль призвал ограничить права и привилегии России в МАГАТЭ и прекратить сотрудничество с агрессором в ядерной сфере.

Он напомнил, что ежегодно от продажи сырого урана, услуг по его обогащению и строительства атомных электростанций "Росатом" зарабатывает около 9 млрд долларов. Шмыгаль выразил свою уверенность в том, что "большинство этих средств в случае их получения пойдет на финансирование войны, финансирование ракет, которые убивают мирных украинцев и подвергают ядерной опасности весь цивилизованный мир".

В целом портфель зарубежных заказов компании составляет 200 млрд долларов.

"Мы продолжаем настаивать на ограничении прав и привилегий России в МАГАТЭ и прекращении сотрудничества с Россией в ядерной сфере. Поэтому призываем членов МАГАТЭ и наших других партнеров поддержать эту инициативу", - резюмировал премьер.

Санкции против российской атомной энергетики являются одними из ключевых на 2023 год. Больше об этом читайте в статье: "Всерьез еще ничего не начинали". Исчерпали ли себя санкции против России?