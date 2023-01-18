Одесская область в четверг днем вернется к графикам отключений

Одесская область с утра четверга сможет вернуться к графикам отключений света, учитывая предоставленный "Укрэнерго" лимит потребления.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Так, предоставленный "Укрэнерго" лимит потребления электроэнергии с 7:00 до 24:00 составляет 650 МВт.

"При текущих погодных условиях и уровне потребления электроэнергии потребителями, этого лимита будет достаточно для применения графиков стабилизационных отключений", - пояснили в компании.

В то же время такая ситуация не касается ночи со среды на четверг: с 00:00 до 07:00 лимит составляет 371 МВт, а это - 30% от общей потребности области, из которых 25% потребляет критическая инфраструктура. Поэтому до 7:00 утра 19 января в области будут применять экстренные отключения света.

"К круглосуточным графикам стабилизационных отключений сможем вернуться когда снизится дефицит электроэнергии в стране и "Укрэнерго" сможет предоставить большие ночные лимиты потребления на область", - добавили в ДТЭК.