Французский профсоюз накануне забастовки угрожает отключить электричество депутатам

Французский профсоюз CGT угрожает отключением электроэнергии законодателям и миллиардерам перед общенациональной забастовкой в четверг, в рамках все более ожесточенной борьбы с планом правительства повысить пенсионный возраст.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Предложенный законопроект, объявленный на прошлой неделе, предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, против чего, как показывают опросы общественного мнения, выступает подавляющее большинство работников, которые уже столкнулись с кризисом стоимости жизни.

Работники транспортной, образовательной и энергетической отраслей по всей Франции примут участие в забастовке в четверг, а в Париже и других городах ожидаются крупные марши протеста.

Забастовка рассматривается как проверка того, смогут ли профсоюзы, которые в прошлые годы пытались убедить людей бастовать, трансформировать этот гнев в массовый социальный протест.

"Я предлагаю им также посмотреть на красивые поместья, красивые замки миллиардеров", - сказал Филипп Мартинес, лидер CGT, второго по величине профсоюза Франции.

"Было бы хорошо, если бы мы отключили им электричество, чтобы они могли на несколько дней поставить себя на место... французов, которые не могут позволить себе оплатить счета" - добавил он.

В последние дни Себастьен Менесплиер, представитель энергетического и горнодобывающего отделения жестко настроенной партии CGT, также угрожал отключением электроэнергии в офисах депутатов.

Представитель правительства Оливье Веран заявил, что угрозы отключения электроэнергии являются "неприемлемыми".

В четверг больше всего пострадает общественный транспорт: большинство поездов, а также некоторые авиарейсы отменены, а работа парижского метро сильно нарушена.

Семь из 10 учителей начальной школы примут участие в забастовке, так же как и многие работники нефтеперерабатывающих заводов, профсоюзов и транспортных операторов.

Между тем, министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что во время маршей протеста, треть из которых пройдет в Париже, на местах будет более 10 000 полицейских.

По данным полицейской разведки, на митингах в Париже в четверг могут присутствовать около 1000 потенциально агрессивно настроенных людей, которые принадлежат к радикальным левым силам или к бывшим участникам движения "желтых жилетов".

Европейская правда