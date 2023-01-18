Ежедневный доход Twitter упал на 40%, 500 крупнейших рекламодателей ушли – СМИ

Более 500 рекламодателей Twitter приостановили расходы на сайт микроблогов с момента поглощения компании Илоном Маском в прошлом году.

Об этом сообщило в среду The Information со ссылкой на человека, знакомого с рекламным бизнесом компании.

Дневная выручка соцсети 17 января была на 40% ниже, чем в тот же день год назад, говорится в сообщении.

О падении доходов компании впервые сообщил технологический бюллетень Platformer во вторник.

Twitter не сразу ответил на запрос Reuters прокомментировать оба сообщения СМИ.

После того, как Маск возглавил Twitter в октябре прошлого года, корпоративные рекламодатели сбежали в ответ на то, что миллиардер уволил тысячи сотрудников и поспешил ввести платную функцию верификации, которая привела к тому, что мошенники выдавали себя за компании в Twitter.

Недавно социальная сеть отменила запрет на политическую рекламу, введенный в 2019 году, и заявила, что смягчит рекламную политику в отношении "причинно-следственных объявлений" в Соединенных Штатах и согласует свою рекламную политику с телевидением и другими СМИ.

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Экономическая правда