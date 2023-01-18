Экономика Британии потеряла 330 тысяч работников из-за Brexit – исследование

Выход Великобритании из состава Европейского союза привел к потере 330 000 работников для британской экономики.

Об этом свидетельствуют новые исследования, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Данные, опубликованные британскими аналитическими центрами "Европа меняется" и "Центр европейских реформ", показали, что в сентябре 2022 года в Британии работало на 460 000 работников из ЕС меньше, чем если бы страна осталась в блоке, что лишь частично компенсировалось увеличением количества работников из стран, не входящих в ЕС, примерно на 130 000 человек. Чистая потеря работников составляет около 1% рабочей силы.

"Наш анализ свидетельствует о том, что, хотя миграция в целом пока находится по крайней мере на допандемическом уровне, миграционная система после Brexit, как и предполагалось, привела к явному разрыву с тенденциями до Brexit, уменьшив предложение рабочей силы в некоторых секторах", - отмечают профессора Джонатан Портес и Джон Спрингфорд.

"В низкоквалифицированных секторах трудовая миграция, связанная со свободным передвижением, не была заменена дополнительной выдачей виз по новой системе", - добавили они.

Конец свободы передвижения, одно из главных последствий выхода Британии из ЕС и единого рынка, радикально изменил структуру миграции в Британию.

Количество граждан ЕС в Британии резко сократилось. Около 43 000 граждан ЕС получили визы для работы, семьи или учебы в 2021 году, по сравнению с ежегодным показателем от 230 000 до 430 000 в каждый из шести лет до выхода из ЕС, согласно данным Управления национальной статистики Британии.

Однако иммиграция, не связанная с работой, выросла - чистая миграция в Британию за год до июня 2022 года составила более 500 000 человек - благодаря большому притоку беженцев из Украины, Гонконга и студентов.

Новые иммиграционные требования, введенные правительством Бориса Джонсона, предусматривают бальную систему оценивания и высокие требования к минимальному доходу. Примерно половина рабочих мест на рынке труда Британии открыта для тех, кто приезжает из-за рубежа, если они имеют квалифицированное предложение работы.

Но это все равно привело к значительному дефициту работников из ЕС в нескольких секторах, включая транспорт и хранение, оптовую и розничную торговлю, жилье и питание, производство, строительство и администрацию.

Между тем в последние месяцы нехватка медсестер и работников социальной сферы побудила правительство Британии искать двусторонние соглашения со странами, не входящими в ЕС, чтобы увеличить количество работников из стран, которые входят в список поддержки и защиты Всемирной организации здравоохранения, или "красного списка", то есть стран, которые сами испытывают нехватку медсестер и врачей.

Напомним, поддержка выхода из ЕС значительно, а иногда и резко, снизилась в странах-членах блока после референдума в Великобритании о выходе из ЕС.

Европейская правда