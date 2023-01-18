Российский Сбербанк заработал в оккупированном Крыму: ранее сдерживала угроза санкций

Крупнейший российский банк Сбербанк начал работу в оккупированном Крыму, уже установив на полуострове первые банкоматы.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу российского банка.

"Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове", - заявляют в подсанкционном российском банке.

Там утверждают, что постепенно в течение 2023 года будут открывать офисы банка, и что первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии.

"В течение года будут разворачиваться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка", - заявили в пресс-службе банка.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году против Сбербанка и его дочерних структур были введены международные санкции.

В июне 2022 года банк отключили от международной системы платежей SWIFT.

Информацию о начале работы Сбербанка в Крыму также подтвердил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он утверждает, что сейчас проходит подбор места для офиса банка.

Сбербанк не работал в оккупированном Крыму из-за угрозы санкций после аннексии полуострова Россией. До 2014 года на территории Крыма действовала дочерняя украинская структура Сбербанка.

Ранее президент РФ Путин заявлял, что российские компании и банки смогут работать в Крыму, "поскольку им теперь нечего бояться".

Экономическая правда