Интерсити+ Киев – Черкассы: "Укрзализныця" добавила еще одну остановку в Смеле

"Укрзализныця" объявила о назначении еще одной остановки в городе Смела скоростному Интерсити+ №730/729 Киев - Черкассы, который будет отправляться с 20 января.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, с 20 января этот рейс будет останавливаться не только на станции им. Тараса Шевченко, но и на остановочном пункте "Центральная".

"На пути из Киева поезд будет останавливаться на "Центральной" в 20:35, а при следовании из Черкасс в столицу - в 7:00", - говорится в сообщении.

"Укрзализныця" накануне назначила первый в истории независимой Украины скоростной поезд в Черкассы.

Из столицы поезд будет отправляться с 20 января ежедневно, кроме вторника, в 17:50, и прибывать в Черкассы в 21:07.

Обратно, из Черкасс, поезд будет отправляться с 21 января ежедневно, кроме среды, в 6:33 и прибывать в Киев в 9:39.

Экономическая правда