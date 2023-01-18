Apple отложила выпуск очков дополненной реальности из-за технических проблем – СМИ

Компания Apple все еще планирует представить свою первую гарнитуру смешанной реальности в этом году, но еще более важный следующий продукт - легкие очки дополненной реальности - был отложен из-за технических проблем.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Изначально компания надеялась выпустить очки дополненной реальности после дебюта гарнитуры смешанной реальности, которая сочетает в себе как дополненную, так и виртуальную реальность, но эта часть плана сейчас приостановлена.

Вместо этого Apple выпустит более дешевую версию гарнитуры смешанной реальности уже в 2024 или в начале 2025 года, говорят собеседники.

"Изменение планов подчеркивает вызовы, с которыми сталкивается Apple, продвигаясь в новую отрасль. Компания делает ставку на то, что устройства дополненной и виртуальной реальности могут стать основным источником прибыли, но технические вызовы, связанные с производством удобного для потребителя продукта, не дают покоя большей части технологического мира.

Первоначальная мечта Apple предложить легкие очки дополненной реальности, которые люди могли бы носить целый день, теперь кажется отдаленной на много лет - если это вообще произойдет", - признает агентство.

VR-гарнитуры - на рынке, где сейчас доминирует владелец Facebook, компания Meta Platforms - предлагают более глубокий опыт погружения, и люди обычно используют их для видеоигр, общения в виртуальных комнатах и просмотра видео.

В отличие от них, очки дополненной реальности накладывают визуальные эффекты и информацию на реальный мир. Есть надежда, что пользователи смогут носить такие очки в обычной жизни, но предыдущие попытки воплотить эту концепцию - такие как Google Glass - не приобрели популярности, напоминает Bloomberg.

Высокая стоимость также может сделать гарнитуру Apple более нишевым продуктом. Начальное устройство смешанной реальности, которое должно быть представлено в этом году, будет стоить около 3 000 долларов.

Высокая цена обусловлена использованием современных дисплеев высокого разрешения, более 10 камер, датчиков, определяющих, куда смотрит пользователь, а также процессора M2 класса Mac и специального чипа для обработки визуальных эффектов AR и VR.

Пресс-секретарь Apple отказалась комментировать планы компании. Ранее во вторник Apple выпустила новые компьютеры Mac с чипами M2 в рамках своего первого запуска продуктов в 2023 году.

Экономическая правда