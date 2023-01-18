С начала войны США предоставили Украине больше гуманитарной помощи, чем другие страны вместе взятые

За период с начала войны по 20 ноября 2022 года Соединенные Штаты передали Украине гуманитарную помощь на 9,9 миллиарда долларов, что превышает общую сумму такой помощи от других стран и организаций.

Об этом сообщает движение "Чесно".

Согласно анализу данных проекта Ukraine Support Tracker, сумма помощи от США превышает пособие остальных стран, вместе взятых.

Чесно

В Министерстве иностранных дел сообщили, что международным организациям Украины помогала в основном ООН, которая развернула одну из крупнейших своих гуманитарных операций, а также существенно увеличила присутствие агентств, программ и фондов. За прошедший год система ООН направила Украине более 4,5 млрд дол.

Они направлялись на следующие основные направления:

размещение и питание ВПЛ;

продовольственная безопасность и средства к существованию;

здравоохранение;

вода, санитария и гигиена;

выплату многоцелевой денежной помощи (наличными средствами);

защита (защита детей, противодействие гендерно обусловленному насилию, противоминная деятельность);

тому подобное.

По этим направлениям по состоянию на конец ноября ООН предоставила гуманитарную помощь 13,5 млн человек, что включает предоставление наличной помощи 4,3 млн украинцев на сумму свыше 930 млн дол.

В то же время, ОБСЕ до завершения мандата 30 июня 2022 года реализовала 18 проектов общей стоимостью около 1,2 млн евро (за счет Сводного бюджета ОБСЕ) и 18 внебюджетных проектов (за средства отдельных государств — участников ОБСЕ) общей стоимостью 37,4 млн евро.

Кроме того, Совет Европы в рамках согласованного нового Плана действий СЕ для Украины на период 2023-2026 годов предусмотрел ориентировочно 50 млн евро на проекты, связанные с фиксацией военных преступлений России и минимизацией гуманитарных последствий российской агрессии. В частности, помощь предусматривает содействие в защите прав внутренне перемещенных лиц и реабилитации жертв войны.

Эти средства, кроме прочего, будут направлены на выполнение решений Европейского суда по правам человека и требований ЕС, связанных с предоставлением нашему государству статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз.

Экономическая правда