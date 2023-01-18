"Нафтогаз" планирует согласовать реструктуризацию долга за евробондмы до конца месяца

В НАК "Нафтогаз Украины" работают над скорым решением проблем с дефолтом компании и рассчитывают на достижение договоренностей по реструктуризации до конца января.

Об этом рассказал глава правления НАК Алексей Чернышев в комментарии CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"До конца этого месяца мы планируем добиться согласия наших владельцев облигаций на реструктуризацию. Это сейчас происходит достаточно интенсивно. Я планирую в течение двух недель завершить этот процесс", – сказал он.

НАК "Нафтогаз Украины" стал первой украинской государственной компанией, объявившей дефолт после начала большой войны. Конечный срок выплат владельцам еврооблигаций Нафтогаза истек 26 июля, но выплаты произведены не были.

Напоминаем:

При предыдущем председателе правления Юрия Витренко "Нафтогаз" согласовал реструктуризацию выпуска еврооблигаций с погашением в 2024 году (600 млн евро), тогда как вопрос о реструктуризации выпусков еврооблигаций с погашением в 2022 году (350 млн долл. США) и в 2026 году (500 млн долл.) США) все еще находится в стадии переговоров.