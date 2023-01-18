Курс валют на 18 января: евро на "черном рынке" превысил 43
Среда, 18 января 2023, 12:57 -
В среду, 18 января, курс евро на "черном рынке" превысил 43 гривны, курсы наличных доллара и евро в банках не изменились
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 12:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,34 - 40,50 грн, а во вторник, 17 января, колебался на уровне 40,35 - 40,55 грн.
По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 43,04 - 43,29 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 42,88 – 43,28 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 40,1 – 40,6 грн (курс на 17 января – 40,1 – 40,6 грн);
- Евро – 42,5 – 43,25 грн (курс на 17 января – 42,5 – 43,25 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,8 – 40,3 грн;
- Ощадбанк – 40,25 – 40,85 грн;
- Укрэксимбанк – 40,15 – 40,65 грн;
- Райффайзен – 40,0 – 40,5 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.