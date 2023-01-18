Курс валют на 18 января: евро на "черном рынке" превысил 43

В среду, 18 января, курс евро на "черном рынке" превысил 43 гривны, курсы наличных доллара и евро в банках не изменились

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 12:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,34 - 40,50 грн, а во вторник, 17 января, колебался на уровне 40,35 - 40,55 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 43,04 - 43,29 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 42,88 – 43,28 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,1 – 40,6 грн (курс на 17 января – 40,1 – 40,6 грн);

Евро – 42,5 – 43,25 грн (курс на 17 января – 42,5 – 43,25 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,8 – 40,3 грн;

Ощадбанк – 40,25 – 40,85 грн;

Укрэксимбанк – 40,15 – 40,65 грн;

Райффайзен – 40,0 – 40,5 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.