Инфляция в Британии замедляется второй месяц подряд

Рост цен в Британии показал замедление второй месяц подряд в декабре, однако стоимость продуктов питания, в частности - молока, сыра и яиц, удерживает инфляцию на максимум за 40 лет.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные Управления национальной статистики (ONS).

Инфляция, которая измеряет темпы роста цен, упала до 10,5% в декабре с 10,7% в ноябре в годовом измерении.

Темпы удорожания бензина и дизельного топлива снизились, но цены на продукты питания продолжали расти, достигнув самого высокого уровня с 1977 года.

Цены в ресторанах и гостиницах также подскочили в декабре вместе с рекордным ростом тарифов на авиаперевозки.

Цены на продукты питания выросли на 16,8% за год к декабрю. Больше всего выросли цены на такие основные продукты, как молоко, сыр и яйца, но также подскочили цены на сахар, джем, мед, сиропы, шоколад, безалкогольные напитки и соки.

Некоторые аналитики считают, что, возможно, инфляция в стране начинает цикл медленного снижения. Но инфляция на уровне 10,5% до сих пор значительно превышает целевой показатель в 2%, который Банк Англии обязан достичь.

"Важно отметить, что хотя мы наблюдаем второе подряд смягчение, это довольно умеренное падение, и инфляция все еще остается на очень высоком уровне, а общие цены сильно растут", - отметил главный экономист ONS Грант Фитцнер.

Напоминаем:

Инфляция в Британии в ноябре снизилась до 10,7% после того, как в октябре достигла рекорда за 41 год в 11,1%.

ВВП Британии неожиданно вырос на 0,1% в ноябре, среди официальных причин называют проведение Чемпионата мира по футболу, которое стимулировало сферу услуг.