В Турции иностранцы приобрели рекордное количество жилья в 2022 году, больше всего – россияне

В 2022 году россияне утроили объемы покупки жилья в Турции, что сделало их крупнейшими иностранными покупателями на рынке недвижимости в стране и подтолкнуло уровень продаж до рекордного уровня.

Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на данные Турецкого статистического института (TurkStat).

Россияне купили рекордные 16 312 домов и возглавляли список иностранных покупателей в течение всего прошлого года, потеснив граждан Ирана и Ирака, которые заняли второе и третье места.

Эти данные указывают на колоссальный рост на 203% по сравнению с прошлым годом и отражают "переток" россиян вследствие западных санкций против РФ из-за вторжения в Украину.

По данным статистического ведомства, покупки россиян составляли почти четверть всех продаж иностранным покупателям, которые выросли на 15,2% в годовом исчислении до рекордных 67 490 единиц. Для сравнения, в 2013 году продажи составляли 12 181 единицу. Иранцы приобрели 8 223 дома в прошлом году, в то время как иракцы - 6 241.

Граждане Украины, прилетевшие к своим родственникам, проживающим, в частности, в южной провинции Анталия, также увеличили свои покупки на 106,6% по сравнению с прошлым годом до 2 574 единиц.

Продажи жилья иностранцам составляли 4,5% от общего объема продаж в Турции в 2022 году и достигли 1,49 миллиона домов.

Стамбул стал лидером по продаже недвижимости для иностранцев, где было продано 24 953 дома. За ним следует Анталия, популярный курортный регион, с 21 860 домами, и еще одна южная провинция, Мерсин, с 4 316 домами.