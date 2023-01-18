Twitter продает на аукционе сотни вещей из штаб-квартиры – "птичку", кухонную технику и диваны

Компания Twitter выставила на онлайн-аукцион сотни предметов из своего главного офиса в Сан-Франциско.

Об этом пишет BBC.

Статуя знаменитого логотипа платформы в виде птички сейчас стоит 11 000 долларов, а до конца аукциона осталось чуть меньше 24 часов.

Кашпо длиной 190 см в форме символа @ стоит $4300.

"Продажа происходит в то время, когда новый владелец Илон Маск сокращает рабочие места в Twitter после того, как в прошлом году приобрел компанию за 44 миллиарда долларов.

С момента вступления в должность в конце октября Маск уволил около половины из 7 500 сотрудников компании", - пишет издание.

Он также отменил многие привилегии Twitter, такие как бесплатные обеды.

Среди кухонной техники, выставленной на продажу, есть несколько высококлассных эспрессо-машин La Marzocco и фонтанчик с газированными напитками в комплекте с дозатором для льда.

Twitter также распродает печатное оборудование и даже наборы маленьких ящичков - сейчас цена за них составляет 60 долларов.

Также с молотка ушли некоторые звуконепроницаемые конференц-кабинки и дизайнерские диваны.

В ноябре Маск написал, что компания испытала "значительное падение доходов" после ухода нескольких рекламодателей.

Он также предупредил, что компания может обанкротиться.

По сообщениям, Twitter не оплатил арендную плату в офисах по всему миру, в том числе в штаб-квартире в Сан-Франциско, где их арендодатель подал в суд за неуплату.

Экономическая правда