Microsoft планирует сокращение рабочих мест – Bloomberg

Корпорация Microsoft планирует сократить рабочие места в ряде инженерных подразделений в среду, присоединившись к рядам технологических гигантов, которые начинают сокращения, поскольку отрасль готовится к длительному спаду спроса.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.

"Масштабы сокращений не удалось узнать, но человек, который попросил не называть его имя, обсуждая конфиденциальные вопросы, сказал, что сокращение будет значительно больше, чем другие раунды в Microsoft в прошлом году. Эти сокращения коснулись менее чем 1% работников софтверного гиганта из более чем 200 000 человек", - пишет агентство.

В последний раз Microsoft проводила сокращения в октябре и июле, а также ликвидировала открытые вакансии и приостановила найм в различных группах.

В то время как технологические аналоги, такие как Amazon.com, Meta Platforms и Salesforce объявили о многотысячных сокращениях за последние несколько месяцев, компания Microsoft пока что предпринимает меньшие шаги, чтобы справиться с ухудшением глобальных экономических перспектив и потенциалом длительного замедления спроса на программное обеспечение и услуги.

Представитель Microsoft отказался от комментариев. Акции, которые упали на 23% за последний год, мало изменились на уровне 240,35 доллара на закрытии в Нью-Йорке во вторник.

Ранее Sky News сообщало, что компания планирует сократить тысячи рабочих мест, а Insider сообщал, что Microsoft может сократить штат рекрутеров на треть.

Экономическая правда