МВФ намекнул на улучшение экономических прогнозов в этом году

Заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинах сигнализировала, что фонд улучшит свои экономические прогнозы: фонд ожидает "улучшения" во второй половине года.

Об этом она рассказала на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Financial Times.

В Давосе лидеры бизнеса и топ-чиновники выразили оптимизм относительно мировой экономики, поскольку Китай ослабляет контроль над коронавирусом, США начинают бум зеленых инвестиций, а Западная Европа приспосабливается к последствиям полномасштабной российской агрессии против Украины.

Гопинах дала понять, что фонд повысит свои экономические прогнозы. Вместо того, чтобы прогнозировать "жесткий" 2023 год, она теперь ожидает "улучшения" во второй половине года и в 2024 году. Положительные данные из Европы и США за последние недели усилили надежды на то, что мировая экономика избежит рецессии в этом году.

В то время как экономический спад в развитых странах уже не выглядит таким серьезным, как опасались, рост Китая замедлился, и Пекин опубликовал неутешительный показатель на уровне 3% на 2022 год.

Гопинах предупредила, что 2023 год, тем не менее, будет "трудным годом". По ее словам, поскольку инфляция все еще слишком высока, центральные банки должны придерживаться повышения процентных ставок до тех пор, пока инфляция не снизится до устойчивого уровня.

Нынешние улучшенные ожидания относительно европейской экономики обусловлены прежде всего ситуацией на энергетическом рынке. Во вторник европейские оптовые цены на газ достигли внутридневного минимума с сентября 2021 года. Цены упали на 85% с момента достижения пика в августе в около 3,5 тысячи долларов.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль похвалил прогресс Европы, но предупредил, что цены на газ не упали бы так сильно, если бы погода не была столь благоприятной.