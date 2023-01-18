Индия могла уже обогнать Китай по численности населения

Индия, возможно, уже опередила Китай как самая густонаселенная страна мира.

Об этом сообщает Bloomberg.

По оценкам World Population Review, независимой организации, занимающейся переписью населения и демографией, население страны на конец 2022 года составило 1,417 миллиарда человек.

Это чуть более чем на 5 миллионов больше, чем 1,412 миллиарда, о которых накануне сообщил Китай, когда власти страны объявили о первом снижении с 1960-х годов.

Индия с половиной населения в возрасте до 30 лет может стать самой быстрорастущей крупной экономикой мира в ближайшие годы. Чтобы максимально использовать демографический дивиденд, премьер-министр Нарендра Моди должен создать рабочие места для миллионов людей, которые ежегодно становятся рабочей силой, поскольку страна отходит от сельскохозяйственного труда.

Организация Объединенных Наций ожидала, что эта веха будет достигнута позже в этом году. По состоянию на 18 января население Индии уже выросло до 1,423 миллиарда, по данным WPR.

По другой оценке исследовательской платформы Macrotrends, последняя цифра для Индии составляет 1,428 миллиарда.

Хотя рост населения Индии замедлился, WPR ожидает, что оно продолжит расти как минимум до 2050 года.

По оценкам ООН, более половины прогнозируемого прироста мирового населения в период между 2022 и 2050 годами будет сосредоточено всего в восьми странах: Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Танзании.