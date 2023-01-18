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Украинский monobank выходит на рынок Польши под названием stereo

Среда, 18 января 2023, 08:30 - Роман Кравец
 
CEO Monobank Олег Гороховский
фотО monobank

Проект monobank выходит на польский рынок под названием stereo и уже договорился с банком-партнером в Польше.

Об этом соучредитель monobank Олег Гороховский рассказал в интервью ЭП.

"Мы начинаем польскую историю. И считаем, что это будет хороший пример украинской экспансии на Запад, потому что банковское дело называется пользователями в числе тех сильных преимуществ, которые украинцы чувствуют в Украине, и которых им не хватает, когда они находятся в Европе", - рассказал Гороховский.

Ранее Сергей Тигипко, владелец Универсал банка, на базе которого работает проект monobank, уже рассказывал о плане проекта заходить в Польшу, однако не разглашал никаких деталей.

Как объясняет Гороховский, сейчас в Польше находится около 3 миллионов украинцев, которым monobank хочет сделать удобный коридор для переводов Польша - Украина, Украина - Польша. 

"Но также хотим дать очень привычный для клиентов сервис, к которому они привыкли. У нас планы сделать тоже и награды, и игры, и акции", - добавил он и подчеркнул, что банк будет ориентироваться на всех пользователей, а не только на украинцев.

Для того, чтобы открыть счета надо, необходимо будет находиться в Польше и иметь PESEL - аналог украинского ИНН. Такие правила открытия счетов имеет банк-партнер в стране.

"Мы называемся очень оригинально в Польше: stereo. То есть здесь мы mono, а там - stereo. И это очень удобно", - рассказал Гороховский.

Monobank банки Польша
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