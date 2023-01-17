В Одесской области "очень существенный" дефицит электроэнергии - ДТЭК

В результате последней атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Украины в Одесской области образовался "очень существенный" дефицит электроэнергии, потребление ограничено на половину.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

В компании отметили, что в результате этого оператор "Укрэнерго" уменьшил количество электроэнергии, которую может использовать Одесская область. Во вторник ДТЭК Одесские электросети получила распоряжение на ограничения, которые составляют половину нормального потребления области.

При этом критическая инфраструктура, к которой не применяются отключения, использует почти половину всей доступной электроэнергии.

"При таких условиях придерживаться графиков невозможно, поскольку не хватает доступной мощности. Поэтому в области продолжают действовать экстренные отключения. К графикам можно будет вернуться только тогда, когда уменьшится дефицит, а Укрэнерго сможет предоставить большие лимиты потребления для Одесской области", - отметили в компании.

Энергетики работают над стабилизацией ситуации, чтобы как можно скорее вернуться к прогнозируемым графикам отключений.