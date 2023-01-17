Шольц считает, что Германия сможет избежать рецессии в этом году

Канцлер Олаф Шольц заявил, что он уверен, что Германия избежит рецессии в этом году, ведь страна переживает зимний энергетический кризис лучше, чем ожидалось.

Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

"Я абсолютно убежден, что этого не произойдет - Германия не упадет в рецессию", - заявил он. По словам Шольца, диверсификация поставок газа имеет решающее значение в поддержании экономики.

Необычно теплая погода помогла сократить потребление газа этой зимой и почти устранила риск отключений электроэнергии в стране. Мощности новых терминалов сжиженного газа на побережье Балтийского и Северного морей дают Германии гибкость для поддержания своей экономики, добавил Шольц.

Производство в стране, вероятно, стагнировало в четвертом квартале 2022 года, несмотря на широко распространенные ожидания, что этот период ознаменует начало рецессии на фоне стремительного роста инфляции.

"Я уверен, что мы сможем снова пройти через эту ситуацию, и это потому, что мы постоянно увеличиваем наши мощности для импорта газа", - сказал Шольц.





