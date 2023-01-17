"єРобота": Кабмин внес изменения в порядки предоставления грантов бизнесу
Кабинет министров принял решение об изменениях в порядки предоставления грантов по программе "єРобота".
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на заседании 17 января.
Так, микрогранты для малого и микробизнеса будут выплачиваться в первую очередь из ресурсов Фонда государственного социального страхования на случай безработицы.
По словам Шмыгаля, это обеспечит стабильность финансирования программы.
"Также микрогранты, по которым в 2022 году принято положительное решение, выплатят из общего фонда государственного бюджета", - добавил премьер.
Как пояснил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук, изменениями предусмотрено, что выплата микрогрантов получателям, решение по которым принято в 2022 году, будет осуществляться Минэкономики за счет средств общего фонда госбюджета в 2023 году.
"Определены средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы первоочередным источником финансирования предоставления микрогрантов получателям", - добавил Мельничук.
Экономическая правда