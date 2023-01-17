Фрагментация может стоить мировой экономике до 7% ВВП – МВФ

Сильная фрагментация мировой экономики после десятилетий растущей экономической интеграции может сократить глобальный экономический рост до 7%, но потери могут достичь 8-12% в некоторых странах, если технологии также будут отделены.

Об этом говорится в новом отчете МВФ, пишет Reuters.

Международный валютный фонд заявил, что даже ограниченная фрагментация может сократить 0,2% мирового ВВП, но добавил, что необходимо провести дополнительную работу для оценки предполагаемых расходов для международной валютной системы и глобальной сети финансовой безопасности.

Также отмечается, что глобальные потоки товаров и капитала выровнялись после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и всплеска торговых ограничений, который наблюдался в последующие годы.

"Пандемия COVID-19 и вторжение России в Украину стали дальнейшим испытанием для международных отношений и усилили скептицизм относительно преимуществ глобализации", - говорится в докладе.

МВФ добавляет, что углубление торговых связей привело к значительному сокращению глобальной бедности в течение многих лет, одновременно принося пользу потребителям с низким уровнем дохода в странах с развитой экономикой благодаря более низким ценам.

Разрыв торговых связей "наиболее негативно повлияет на страны с низким уровнем дохода и менее обеспеченных потребителей в развитых странах", говорится в докладе.

Ограничения на трансграничную миграцию лишат принимающие экономики ценных навыков, одновременно уменьшая денежные переводы в странах, отправляющих мигрантов, добавили в МВФ.

Уменьшение потоков капитала приведет к сокращению прямых иностранных инвестиций, а снижение международного сотрудничества создаст риски для обеспечения жизненно важных глобальных общественных благ, признают в Фонде.

Существующие исследования свидетельствуют о том, что чем глубже фрагментация, тем больше издержки, а технологическое разграничение значительно усиливает потери от торговых ограничений, резюмировали в МВФ.

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Экономическая правда