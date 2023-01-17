Россияне в 2022 году перевели в Грузию более двух миллиардов долларов

В прошлом году россияне перевели в Грузию более двух миллиардов долларов, всего в страну из-за рубежа поступили более 4,3 млрд долларов.

Об этом сообщает проект "Радио Свобода" "Радио "Эхо Кавказа" со ссылкой на данные Нацбанка Грузии.

Так, в декабре прошлого года системами денежных переводов в Грузию поступило 535,3 млн долларов США (1438,5 млн лари) - это на 133,2% больше аналогичного показателя декабря 2021 года, сообщили в Национальном банке Грузии.

"Большую часть, 317,31 млн долларов США, в декабре 2022 года было переведено из Российской Федерации. Для сравнения - в декабре 2021 года из РФ поступило 39,70 млн долларов.

На втором месте по переводам в декабре 2022 года Италия - 43,2 млн долларов. Третье место занимают США - 34,30 млн долларов", - говорится в сообщении.

Далее следуют Греция - 20,67 млн долларов, и Израиль - 19,05 млн долларов.

Отмечается, что денежные переводы из РФ значительно выросли после начала войны в Украине и прибытия в Грузию российских граждан. До марта из России в Грузию переводили до 30 миллионов долларов, но уже в мае показатель вырос более чем в десять раз, достигнув почти 314 миллионов.

В дальнейшем сумма переводов уменьшалась, но с сентября, после объявления мобилизации в России и второй волны переезда россиян в Грузию, объемы переводов снова выросли.

Всего в течение 2022 года в Грузию перевели 4,37 млрд долларов, почти половина из которых поступила из России (2,067 млрд долларов).

Экономическая правда