Курс валют на 17 января: евро продолжает дорожать на "черном рынке"

Во вторник, 17 января, наличная гривна продолжила слабеть по отношению к евро на "черном рынке", курсы в банках сохраняют стабильность.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 12:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,33 - 40,53 грн, а в понедельник, 16 января, колебался на уровне 40,3 - 40,62 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 42,91 - 43,23 грн. Для сравнения, в понедельник курс колебался на уровне 42,86 – 43,25 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,1 – 40,6 грн (курс на 15 января – 40,2 – 40,65 грн);

Евро – 42,5 – 43,25 грн (курс на 15 января – 42,5 – 43,2 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,8 – 40,3 грн;

Ощадбанк – 40,25 – 40,85 грн;

Укрэксимбанк – 40,2 – 40,7 грн;

Райффайзен – 40,0 – 40,6 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.