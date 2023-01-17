Экономический рост Китая в 2022 году был одним из худших за всю историю из-за COVID

Экономический рост в 2022 году упал до одного из худших уровней почти за полвека, поскольку четвертый квартал слишком пострадал от жестких ограничений, связанных с COVID, и спада на рынке недвижимости.

Об этом пишет Reuters.

Квартальный рост и некоторые декабрьские показатели, такие как розничные продажи, превзошли ожидания рынка, но аналитики отметили, что общий экономический импульс в Китае оставался слабым и подчеркнули проблемы, с которыми сталкивается Пекин после того, как в прошлом месяце он резко отменил свою политику "нулевого COVID".

Валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 2,9% в октябре-декабре по сравнению с предыдущим годом, показали данные Национального бюро статистики во вторник. Это медленнее, чем в третьем квартале (на 3,9%).

Темпы все еще превысили рост на 0,4% во втором квартале и рыночные ожидания роста на 1,8%.

Внезапное ослабление Пекином жестких антивирусных мер повысило ожидания экономического возрождения в этом году, но также привело к резкому росту количества случаев заболевания COVID, что, по мнению экономистов, может помешать росту в краткосрочной перспективе.

Спад на рынке недвижимости и слабый глобальный спрос также означают, что возобновление роста будет в значительной степени зависеть от потребителей.

"2023 год для Китая будет ухабистым; мало того, что ему придется преодолевать угрозу новых волн COVID-19, так еще и ухудшение ситуации на рынке жилой недвижимости страны и слабый мировой спрос на ее экспорт станут существенными тормозами", - говорится в записке экономиста Moody's Analytics Гарри Мерфи Круза.

За 2022 год ВВП увеличился на 3%, сильно не дотянув до официальной цели "около 5,5%" и резко затормозив с 8,4% роста в 2021 году.

За исключением роста на 2,2% после первого удара COVID в 2020 году, это худший показатель с 1976 года.

"Данные об активности в декабре удивили в целом в сторону роста, но остаются слабыми, особенно в сегментах спроса, таких как розничные расходы", - отмечает Луиза Лоо, старший экономист Oxford Economics.

"Данные на сегодняшний день подтверждают наше давнее мнение о том, что восстановление экономики Китая будет несколько анемичным в начале, а потребительские расходы будут ключевым отставанием на начальных этапах", - добавила она.

Опрошенные Reuters эксперты прогнозируют, что рост восстановится до 4,9% в 2023 году, поскольку китайские лидеры пытаются преодолеть некоторые ключевые факторы, сдерживающие рост - политику "нулевого COVID-19" и серьезный спад в секторе недвижимости. Большинство экономистов ожидают, что рост ускорится со второго квартала.

Сильный отскок в Китае может смягчить ожидаемую глобальную рецессию, но он также может вызвать больше инфляционных головных болей во всем мире именно тогда, когда политики начинают справляться с рекордными всплесками цен.

Снятие Пекином ограничений по борьбе с COVID заставило предприятия бороться с растущим числом инфекций, что свидетельствует о неравномерном восстановлении в ближайшей перспективе.

Официальные данные показали, что безработица снизилась, несмотря на то, что производственная деятельность и сфера услуг пострадали от всплеска COVID-инфекций. Общенациональный уровень безработицы на основе опроса снизился до 5,5% в декабре с 5,7% в ноябре.

Экономическая правда