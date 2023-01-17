В РФ перестали работать мобильные приложения Skoda, Kia, Infiniti и Nissan

На территории РФ перестали работать мобильные сервисные приложения ряда автопроизводителей - в частности, не работают приложения Skoda, Kia, Infiniti и Nissan.

Об этом пишет российское прокремлевское агентство "ТАСС" со ссылкой на дилерский центр "Автоспеццентр".

Речь идет о приложениях, которые позволяют, среди прочего, дистанционно запускать двигатель, отслеживать местоположение автомобиля и контролировать его техническое состояние.

Как рассказали в дилерском центре, в России не работают приложения Skoda, Kia, Infiniti и Nissan. Производители этих автомобилей, сообщили в "Автоспеццентре", присылали уведомления о предстоящем отключении сервисов.

Также в России недоступно сервисное приложение Porsche. Приложение отключили еще летом 2022 года, рассказали собеседники агентства, отметив, что дилеров об этом заранее не предупредили.

Кроме того, с перебоями в работе приложений сталкиваются владельцы Land Rover и Jaguar.

"Официальные уведомления от производителей приходили, 2 месяца ведут работы по устранению ошибок", - сообщили представители компании.

После начала вторжения РФ в Украину многие иностранные компании ушли с рынка РФ или объявили о приостановке работы на неопределенное время. Среди этих компаний были и автоконцерны, которые либо закрыли свои заводы в России, либо отдали производство за символическую плату.

Экономическая правда