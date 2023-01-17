Цены на нефть незначительно изменились на фоне слабых экономических данных Китая

Цены на нефть были смешанными во вторник после того, как Китай продемонстрировал самый слабый годовой экономический рост почти за полвека, а его разворот в политике в отношении COVID-19 подкрепил надежды на восстановление спроса на топливо в этом году.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 7 центов, или на 0,1%, до 84,52 доллара к 07:27 по Гринвичу, компенсировав часть 1% потери на предыдущей сессии.

Фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели на 73 цента, или на 0,9%, до 79,15 доллара с момента закрытия в пятницу. В понедельник расчеты не проводились из-за государственного праздника в США - Дня Мартина Лютера Кинга.

Причины изменения цен

"Нефть марки Brent выросла почти на 10% за последние 10 дней, поскольку оптимизм относительно открытия Китая повысил настроения. Однако перспективы остальной мировой экономики остаются неопределенными", - отмечают сырьевые аналитики ANZ в записке для клиентов.

ANZ также указал на скачок поставок сырой нефти из России, оказывающий давление на рынок, при этом морской экспорт вырос до 3,8 миллионов баррелей в сутки на прошлой неделе, что является самым высоким уровнем с апреля.

Плохие экономические данные все еще превзошли предыдущие прогнозы аналитиков, поскольку отказ Пекина от политики нулевого уровня заболеваемости COVID-19 в декабре способствовал росту потребления.

Данные, опубликованные во вторник, также показали, что производство нефтеперерабатывающих заводов Китая в 2022 году упало на 3,4% по сравнению с предыдущим годом, что стало первым ежегодным снижением с 2001 года, хотя ежедневная декабрьская пропускная способность нефти выросла до второго самого высокого уровня 2022 года.

"Благодаря более сильному концу 2022 года, чем мы ожидали, а также признакам более высоких розничных расходов, прогноз роста ВВП в 2023 году улучшился по сравнению с нашим предыдущим прогнозом", - сказала в записке главный экономист ING по Большому Китаю Айрис Панг.

Но Панг предупредила, что Китай все еще сталкивается со значительными встречными ветрами, включая вероятные рецессии в США и Европе в этом году.

Экономическая правда