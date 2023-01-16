Государство сфокусируется на системном развитии производства беспилотников – Минэкономики

Государство будет стимулировать развитие производства беспилотников в Украине.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко во время конференции "Производство БПЛА: возможности и вызовы".

Она подчеркнула, что для Украины вопрос производства и поставок на фронт любого оружия – это вопрос сохранения жизней защитников и граждан и вопрос победы.

"Мы знаем потребности фронта. То есть фактически объем рынка. И мы должны понять, сколько сегодня готовы производить отечественные производители. Каковы узкие места, мешающие увеличить производство. Какие действия требуются от Правительства, чтобы решить все существующие проблемы.

Мы сфокусированы на том, чтобы стимулировать развитие производства системно, учитывая перспективу. Стимулировать развитие малых производителей. расширение производства крупных, открыть доступ к финансам и внутри страны, и снаружи", – отметила Юлия Свириденко.

Вицепремьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в свою очередь добавил, что благодаря проекту Армия дронов в рамках платформы UNITED24 украинских военных обеспечивают лучшими "птичками" и стимулируют развитие украинских производителей БПЛА.

"За 7 месяцев проекта по запросу военных уже законтрактовано почти 1600 дронов на 3,3 млрд. грн. Часть из них – дроны украинских производителей. Рынок украинских БПЛА обладает большим потенциалом. Вместе с правительственной командой мы системно работаем над тем, чтобы поддержать наших производителей и упростить многие бюрократические вопросы. Это позволит бизнесу развиваться и масштабироваться еще быстрее", – сказал он.

Экономическая правда