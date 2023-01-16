Новинский передал свои активы и вышел из бенефициаров Smart Holding до введения против него санкций
Крупная инвестиционно-промышленная группа Smart Holding объявила о смене собственника, которым недавно был экснардеп Вадим Новинский, в результате завершения очередного раунда текущей реструктуризации.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"В рамках реструктуризации основатель Smart Holding Вадим Новинский решил передать активы в траст. Соответствующие соглашения Smart Trust и Step Trust были заключены в ноябре 2022 года и зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра", – отмечается в сообщении на сайте холдинга.
В компании сообщили, что доверенными лицами стали высококвалифицированные фидуциарные администраторы, назначенные в соответствии с лицензионными условиями законодательства Кипра.
"Соответственно, доверительные лица (трасты) сейчас полностью владеют, контролируют и управляют активами Группы… Согласно вышеуказанному, по состоянию на текущую дату Вадим Новинский не имеет бенефициарного участия в группе и не осуществляет никакого контроля над деятельностью или процессами группы", – отмечается в релизе .
Согласно публикации компании, Новинский, с 2013 года не участвующий в управлении Smart Holding, решил сконцентрировать свою активность на частных интересах.
Smart Holding – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины, одним из основных активов является 23,76% в горно-металлургическом холдинге "Метинвест".
Напоминаем:
Введенные СНБО и утвержденные президентом санкции в отношении бывшего народного депутата и акционера горно-металлургической группы "Метинвест" Вадима Новинского не повлияют на работу компании.
СНБО 2 декабря ввел санкции в отношении, в частности, бывшего народного депутата Вадима Новинского.