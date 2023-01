Россия после эмбарго ЕС использует китайские танкеры для экспорта нефти в Азию

По меньшей мере четыре китайских супертанкера доставляют российскую нефть марки Urals в Китай, поскольку РФ ищет суда для экспорта после того, как верхний предел цен на нефть G7 ограничил использование западных грузовых услуг и страхование.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на торговые источники и данные об отслеживании судов.

Агентство напоминает, что Китай – крупнейший в мире импортер нефти – растет покупать российскую нефть, несмотря на западные санкции.

Источники издания сообщили, что пятый супертанкер, или очень крупный нефтяной танкер, доставлял нефть в Индию, которая, как и Китай, продолжает покупать российскую нефть, продаваемую со скидкой, поскольку многие западные покупатели обращаются к другим поставщикам.

По данным сервиса Eikon, все пять поставок были запланированы в период с 22 декабря по 23 января.

"Введенные в декабре ценовые ограничения G7 позволяют странам за пределами ЕС импортировать морскую российскую нефть, но запрещают судоходным, страховым и перестраховочным компаниям обрабатывать российские нефтяные грузы, если они не продаются по цене ниже 60 долларов США", – напоминает Reuters.

"Поскольку цены на нефть марки Urals значительно ниже верхнего предела цены, бизнес по покупке и торговле нефтью Urals по сути является законным", - сказал руководитель китайской фирмы, участвующей в поставках.

Поскольку США и их союзники пытались подавить энергетические доходы Москвы, чтобы ограничить способность финансировать войну в Украине, Россия быстро переориентировала экспорт нефти из Европы в прошлом году, в основном в Азию.

Более продолжительные рейсы, большие скидки и рекордно высокие фрахтовые ставки "съели" прибыль, но использование супертанкеров на азиатских маршрутах теперь может сократить расходы на доставку.

Российские министерства энергетики и транспорта отказались от комментариев. Министерство иностранных дел Китая не ответило на просьбу о комментарии, хотя ранее Пекин называл западные санкции против России незаконными.

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил на пресс-брифинге в четверг, что Индия будет покупать нефть там, где она сможет обеспечить дешевую цену.

Россия отправляет Urals из своих западных портов для перевалки на супертанкеры Lauren II, Monica S, Catalina 7 и Natalina 7, все под панамским флагом, следующие к Китаю, в то время как Sao Paulo уже приближается к Индии, согласно трем торговым источникам и данным Eikon.

По данным Eikon и публичных морских баз данных, Lauren II управляется китайской Greetee Co Ltd и принадлежит китайской Maisie Ltd, Catalina 7 принадлежит гонконгской Canes Venatici Ltd, а Natalina 7 – гонконгской Astrid Menks Ltd, оба судна управляются китайской Runne Co Ltd, в то время как Monica S принадлежит китайской Gabrielle Ltd и управляется Derecttor Co Ltd. Sao Paulo принадлежит и управляется кипрской Rotimo Holdings Ltd.

Reuters не смогло немедленно связаться с владельцами и менеджерами из-за отсутствия публичной информации о них.

Экономическая правда