После рекордного трансфера Мудрика Ахметов выделит 1 миллиард на помощь защитникам Мариуполя

Владелец и президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов после завершения трансфера Михаила Мудрика в "Челси" за рекордную для Украины сумму (70 млн евро и 30 млн бонусов) заявил о запуске проекта "Сердце "Азовстали" - выделяет 1 млрд грн на помощь защитникам Мариуполя и семьям погибших воинов.

Об этом говорится в заявлении Ахметова на сайте "Шахтера".

"Футбольный клуб "Шахтер" подписал окончательное соглашение с лондонским "Челси" - украинский футболист Михаил Мудрик продолжит свою карьеру в составе "аристократов" в сильнейшем национальном чемпионате - английской Премьер-лиге.

Сегодня у меня смешанные чувства. С одной стороны, я рад за Михаила и горжусь им. Этот парень собственным примером доказал, что невозможное может стать возможным благодаря таланту и труду. Я абсолютно уверен, что яркой, красивой игре Михаила будет аплодировать вся Европа.

С другой стороны, я никогда не скрывал, что моя мечта - выигрывать европейские трофеи. Это означает, что таких игроков, как Мудрик, нужно приглашать в наш клуб, наш украинский чемпионат и завоевывать с такими игроками европейские трофеи, а не болеть за них, даже когда они играют в лучших клубах мира. К сожалению, сейчас это невозможно, потому что в Украине идет подлая, несправедливая война, развязанная против нас РФ. Но я убежден, что мы победим. И сыграем товарищеский матч с "Челси" на "Донбасс Арене" в украинском Донецке", - заявил Ахметов.

Также миллиардер объявил о решении о запуске проекта "Сердце "Азовстали" - для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших воинов.

"Их подвиг не имеет аналогов в современной истории. Именно благодаря им, их жертвенности и мужеству в сдерживании врага в первые месяцы войны все мы сегодня ощущаем неизбежность Победы Украины.

На помощь нашим воинам и защитникам, а также их семьям сегодня я выделяю 1 миллиард гривен", - отметил Ахметов.

По его словам, средства будут направлены на различные нужды - от лечения, психологической помощи, протезирования до реализации целевых запросов.

"Для соблюдения принципов прозрачности будет сформирована профессиональная, независимая команда, которая будет взаимодействовать с защитниками "Азовстали", их семьями, патронажными службами, волонтерами", - добавил миллиардер.

Компании и фонды Ахметова утверждают, что на конец ноября потратили на помощь согражданам и ВСУ около $100 млн, пишет Forbes.

Напомним:

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик подписал контракт с лондонским "Челси" за рекордную для Украины сумму – 70 млн евро и еще 30 млн бонусов.

Экономическая правда