Зерновая инициатива: из портов отправились еще 6 судов, 109 – в очереди

В рамках работы "зерновой инициативы" за минувшие выходные, 14 и 15 января, из портов Большой Одессы вышли 6 судов из 153 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

В частности, балкер DYMAMIC M с 27,5 тыс. тонн агропродукции отправился в Ливию.

В ведомстве добавили, что в портах под обработкой находится 21 судно, на которое загружают 800 тыс тонн украинского продовольствия. Также в украинские порты по "зерновому коридору" направляется 1 судно.

"По состоянию на 15 января - в очереди 109 судов, из которых 22 загружены агропродукцией. Российская делегация продолжает тормозить инспекцию и отказывается работать после 15.30. Из 81 заявленного на участие в Инициативе судна зарегистрировали всего 2", – отмечают в Мининфраструктуры.

Всего с начала работы "зерновой инициативы", 1 августа, из портов Большой Одессы вышли 653 судна, которые экспортировали 17,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Экономическая правда