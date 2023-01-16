Газ в Европе подешевел до уровней осени 2021 года

Спотовые цены на газ в Европе в понедельник, 16 января, упали почти на 10% до $635 за тысячу кубометров - это уровни сентября 2021 года. С начала года цены снизились на 22%.

Об этом пишет Bloomberg.

Базовые фьючерсы упали на 9% в понедельник, доведя падение в этом году до 22%.

"Рынки газа в этом году успокаиваются после бурного 2021 года, когда цены на энергоносители подскочили до рекордных отметок и нанесли удар по экономике во всем мире. В Европе появился определенный оптимизм относительно того, что худшее может быть позади, поскольку инфляция начинает снижаться, а опасения рецессии отступают.

Длительный период мягкой погоды был основным фактором, способствовавшим этому. Хотя на этой неделе ожидается похолодание, оно, скорее всего, будет коротким и не настолько сильным, чтобы повлиять на запасы газа, которые почти не пострадали за последний месяц, поскольку спрос остается сдержанным, а импорт СПГ - высоким", - пишет агентство.

Другие важные факторы - вялый спрос на СПГ в Китае, из-за которого газовозы с поставкой в феврале-марте перенаправляют в Европу, и высокое производство на ветряных электростанциях Германии и Великобритании.

На смену панической ситуации прошлого года пришла уверенность в том, что Европа переживет эту зиму без проблем с поставками", - заявили в Energi Danmark.

Однако экперты предупреждают, что кризис, который был спровоцирован глубоким сокращением поставок газа Россией после вторжения в Украину, еще далек от завершения.

Европе "повезло" с погодой, а поставки остаются уязвимыми к геополитическим событиям, заявил глава Iberdrola SA Игнасио Санчес Галан. Цены на газ, возможно, и снизились, но все еще почти вдвое превышают средний пятилетний показатель для этого времени года.

Экономическая правда