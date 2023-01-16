Украинцы оценивают экономическую ситуацию в стране лучше, чем до большой войны - опрос

Несмотря на полномасштабную войну в стране, которая вызвала падение украинской экономики более чем на треть, украинцы в среднем оценили экономическую ситуацию в стране лучше, чем в ноябре 2021 года.

Об этом говорится в опросе, который проводил Киевский международный институт социологии (КМИС) по заказу Института социологии НАН.

Так, опрос показал, что на декабрь 2022 года украинцам в среднем было необходимо получать около 14,2 тыс грн (340 долларов) в месяц, чтобы жить, по их представлениям, нормально. Для сравнения, в ноябре это число составляло 16,4 тыс грн (630 долларов).

Несмотря на это, респонденты значительно улучшили свои оценки экономической ситуации в стране. Если до полномасштабной войны (данные на ноябрь) абсолютное большинство, или 58%, низко оценивало экономическую ситуацию, то сейчас абсолютное большинство (53,9%) останавливается на средних ее оценках.

"Это парадоксальное изменение в общественном мнении, как и другие значительные его трансформации, можно объяснить консолидацией и национальным подъемом во время войны", - объясняет автор исследования, социолог Сергей Дембицкий, заместитель директора Института социологии НАН.

В то же время, установило исследование, лишь около трети населения страны (34,7%) оценивает свои доходы на необходимом уровне, для того чтобы жить нормально.