Бизнес получил еще более миллиарда льготных кредитов: на какие цели берут средства

На прошлой неделе льготные кредиты по правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 1,1 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В целом с февраля 2020 года – начала действия программы банки выдали бизнесу 53,4 тыс. кредитов на 167 млрд грн.

Из них больше всего брали антикризисные кредиты – 61,7 млрд грн, а также на рефинансирование предварительно полученных кредитов – 28,7 млрд грн.

На антивоенные цели предприятия получили 38,4 млрд. грн., на инвестиционные - 10,9 млрд. грн.

Кроме этого, 25,8 млрд. грн. кредитных средств в поддержку своей деятельности аграрии, 1,4 млрд. грн. – торговые компании для пополнения оборотных средств.

Чаще всего по программе кредитуются предприятия сфер:

сельского хозяйства (53%);

торговли и производства (24%);

промышленной переработки (14 %).

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Винницкая области и г. Киев.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" позволяет привлечь до 60 млн. грн. под 0% на период действия военного времени и 1 месяц после его завершения.

Для розничных торговых сетей доступны кредитные средства в размере до 1 млрд грн под 5% годовых, что позволяет своевременно рассчитаться с поставщиками и пополнить финансовый баланс.

Также Кабинет Министров расширил программу доступных кредитов на предприятия, разрушенные в результате боевых действий. Они смогут получить кредит на восстановление производственных мощностей под 9% на срок до 5 лет на сумму до 60 млн грн.

Экономическая правда